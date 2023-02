Das modulare Türkommunikations-System „Gira System 106“ ist mit Frontplatten aus Metall und in puristischem Design im Premium-Segment anspruchsvoller Gebäudearchitektur angesiedelt. Jetzt gibt es das System auch als flächenbündige Unterputzvariante. "Gira bietet damit Architektenbüros, Bauherren und Elektrohandwerk eine weitere formschöne und flexible Gestaltungsmöglichkeit in der Türkommunikation für höchste Ansprüche", sagt Franz Einwallner, Geschäftsführer von Gira Austria in Salzburg.