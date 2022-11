Ob in Klassenräumen, Supermärkten oder Bürgerbüros – die UV-C-Luftdesinfektionsgeräte von Signify kommen im alltäglichen Leben immer öfter zum Einsatz. Mithilfe von ultraviolettem Licht, das Viren, Keime und Bakterien unschädlich macht, trägt die Technologie bewiesenermaßen dazu bei, den Infektionsschutz zu verstärken. Was lange offen blieb, war die jedoch Frage, ob die Technologie auch im Rahmen von Großveranstaltungen dazu in der Lage sein würde, das Infektionsrisiko effektiv einzudämmen. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP – eines von sechs am Leistungszentrum »Sichere intelligente Systeme« (LZSiS) beteiligten Fraunhofer-Instituten – haben deshalb die Gelegenheit genutzt, um auf dem Oktoberfest in München entsprechende Messungen durchzuführen.



In der Festhalle Schottenhamel, dem ältesten Festzelt der Münchner Wiesn, wurden insgesamt 14 Philips UV-C Deckenleuchten des Typs SM345C Upper Air installiert, deren Aufgabe fortan darin bestand, die Luft der rund 4.800 Quadratmeter und mehr als 6.000 Menschen fassenden Fest-Location von Viren, Keimen und Bakterien zu reinigen. Die Philips UV-C Deckenleuchten werden typischerweise in den oberen Lufträumen angebracht, wo sie die Keime in der aufsteigenden Atemluft inaktivieren, ohne das Geschehen am Boden zu beeinträchtigen. Während der Desinfektionsprozess lief, konnten die Besucher*innen davon unbehelligt die ausgelassene Stimmung genießen.