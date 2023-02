Der Sensor arbeitet zuverlässig sowohl tangential (3 m) als auch radial (2,5 m): Bewegungen quer durch den Erfassungsbereich hindurch erfasst er ebenso genau, wie Personen, die sich zum Sensor hin bzw. von ihm wegbewegen.

Damit eignet er sich ideal für die kosten- und energieeffiziente Raumsteuerung, z. B. in Hotelzimmern, um dort etwa die Occupancy-Funktion gezielt und einfach zu erfüllen. Der Bewegungsmelder Mini Basic wird in eine KNX-Installation eingebunden. In Verbindung mit anderen KNX-Komponenten, wie beispielsweise der Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle, übernimmt er die Präsenzerkennung anstelle eines Hotelcard-Schalters: Betritt ein Gast den Raum, registriert er die Bewegung und die Klimaanlage kühlt den Raum und das Licht geht an. Die Parametrierung, Konfiguration der Nachlaufzeit oder Helligkeitseinstellungen erfolgen über die angeschlossenen KNX-Geräte, wie beispielsweise mit der JUNG KNX Multistation oder einer Tasterschnittstelle.

Über eine Sicherheitskleinspannung (SELV) erhält der Bewegungsmelder Mini Basic die nötige Stromzufuhr. Der Bewegungsmelder Mini Basic überzeugt durch sein zurückhaltendes, hochwertiges Design. Von außen sind nur seine Linse (Ø 35 mm) und Designring (zusammen Ø 52 mm) erkennbar. Dadurch wirkt er sehr dezent und erkennt dennoch zuverlässig alle Bewegungen.