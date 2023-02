Die heutige Verteilerbaufirma IET – Elektrische Anlagen, Verteilerbau wurde im März 1995 als I.E.T. Consulting GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt gegründet. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit zu dieser Zeit war die Errichtung von schlüsselfertigen elektrotechnischen Anlagen. Im Jahr 2017 wurde im Businesspark „workbase – der wirtschaftspark“ in Wiener Neustadt, eine der modernster Produktionsflächen errichtet. Seit 2019 leitet Wolfgang Leopold Baumgartner als technischer Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens und zeichnet gemeinsam mit seinem Team für den weiteren Unternehmensaus- und umbau verantwortlich. In den Jahren 2020 und 2021 wurde ein umfassendes Investitionsprogramm in unterstützende mechanische Fertigungsmaschinen und Apparaturen gestartet. Aktuell etabliert sich die IET GmbH auf mehr als 550m² modernster Produktionsfläche als Verteilerbaupartner für zahlreiche namhafte Kundinnen und Kunden der Elektrotechnik und der Industrie.

Das wird nun auch online sichtbar gemacht: Mit der neuen Homepage https://elektro-iet.at/