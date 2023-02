Das Projekt mit Baukosten von rund 1,3 Milliarden Euro ist eine Mischung aus Anlagen für Sport und Unterhaltung sowie Einzelhandelsgeschäften, Büros und Wohnräumen. Eine große Herausforderung des Projekts lag in seiner enormen Größe: Die Fußballarena Dynamo Central Stadium ist das Heimstadion des FC Dynamo Moskau und bietet bei regelmäßigen Ligaspielen Platz für über 26.000 Zuschauer. Die überdachte Arena des Parks hat eine Kapazität von 12.000 Zuschauern bei Eishockeyspielen, Basketballspielen oder Rockkonzerten. Weiters enthält die 300.000 m2 große Anlage zahlreiche Geschäfte, ein Fünf-Sterne-Hotel sowie ein Parkhaus für bis zu 1.600 Autos.

Diese unterschiedlich genutzten Gebäude stellen vielfältige Anforderungen an die Sicherheit. Daher wurden mehrere Anbieter von Sicherheitslösungen herangezogen. Die große Herausforderung dabei war, dass Systeme von unterschiedlichen Herstellern reibungslos miteinander funktionieren müssen. Dazu zählen u.a. Zutrittskontrollsysteme für Tausende von Fußballfans an Spieltagen, die Videoüberwachung der Parkhäuser sowie der Außenbereiche des VTB Arena Parks und der Schutz der Wohnbereiche vor Einbruch.

Der VTB Arena Park brauchte einen Anbieter, der die Integration der verschiedenen Systeme auf einer Plattform gewährleisten konnte. Die Wahl fiel auf Bosch als Lieferant einer umfassenden Lösung für Videosicherheit und Zutrittskontrolle. Abgesehen von den komplexen technischen Anforderungen des Projekts sollte das System einen wichtigen Aspekt berücksichtigen: Bewohner des Arena Parks sollten sich in ihrer Wohnumgebung jederzeit sicher und zu Hause fühlen. Gleichzeitig müssen bei Events und Sportveranstaltungen mehrere Tausend Besucher in kürzester Zeit sicher in die Sportanlagen gelangen.

Zur Gewährleistung der Videosicherheit installierte Bosch in den Innen- und Außenbereichen der Anlage mehr als 2.000 Kameras, sowohl festinstallierte als auch bewegliche Geräte. Zu den installierten Kameramodellen im Außenbereich zählt die AUTODOME IP starlight 7000 HD, die auch bei Dunkelheit dank patentierter starlight-Technologie gestochen scharfe Bilder liefert. Außerdem verfügt dieser Kameratyp über Intelligent Video Analytics. Die Intelligente Videoanalyse erkennt automatisch Regelverstöße, etwa das Betreten abgesperrter Bereiche. Dann alarmiert sie selbstständig das Sicherheitspersonal. Wie vom VTB Arena Park gefordert, werden sämtliche Kameras und angeschlossenen Speichergeräte zentral über das Bosch Video Management System (BVMS) verwaltet.