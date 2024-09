Die österreichischen Stromnetze müssen in den nächsten Jahren ausgebaut und technologisch ertüchtigt werden. Allein die Verteilernetzbetreiber rechnen mit Investitionen von 18 bis 20 Mrd. Euro bis 2030. Damit diese Investitionen langfristig geplant und finanziert werden können, fordert die E-Wirtschaft rechtzeitig zum Wahlkampf klare Rahmenbedingungen.



Die Energiewende müsse daher auch für die nächste Regierung hohe Priorität haben, forderte der Geschäftsführer von Netz Burgenland, Florian Pilz, beim Energiepolitischen Hintergrundgespräch des Forums Versorgungssicherheit. „Unser Appell richtet sich an die künftige Regierung“, betonte Pilz, „aber genauso an die amtierende, die ja nach den Wahlen bis zur Bildung einer neuen Koalition voraussichtlich noch einige Wochen im Amt bleiben wird.“



Die Sprecherin des Forums, Brigitte Ederer, erinnert zudem daran, dass in der auslaufenden Legislaturperiode mehrere wichtige Gesetze nicht fertiggestellt werden können, etwa das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG): „In der Zeit der Koalitionsverhandlungen nach der Wahl werden von der alten Regierung üblicherweise keine großen Reformen mehr in Angriff genommen." Sie hofft, dass der Stillstand nicht allzu lang dauern werde.