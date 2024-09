Der EcoStruxure Energy Hub lässt sich zudem schnell einrichten. Die Energiedaten werden von drahtlosen PowerTags erfasst und über den EcoStruxure Panel Server direkt und ohne zusätzliche Software in die Cloud-Lösung eingebunden. Sind die Messgeräte und das IoT-Gateway bereits installiert, ist der EcoStruxure Energy Hub in etwa einer Stunde startklar. Anwender*innen bauen dazu per Drag & Drop-Funktion Hierarchien in der Software auf. Das System generiert daraus automatisch ein Dashboard und entsprechende Visualisierungen.



Gespeichert werden können die Informationen für 36 Monate oder länger. Da die Monitoring-Lösung in Übereinstimmung mit dem Secure Development Lifecycle 2.0-Verfahren für Cybersicherheit und Datenschutz entwickelt wurde, sind die Energiedaten geschützt. Transport-Layer-Verschlüsselung und ein rollenbasierter Zugriff sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Datenspeicherung erfolgt DSGVO-konform und verschlüsselt in europäischen Rechenzentren.