Die neuen Wandmelder sind in der Ausführung als Bewegungsmelder und Präsenzmelder erhältlich. Die 2-Draht-Melder sind vor allem bei Renovierungen und Umbauten in Kombination mit einem Treppenlicht-Zeitschalter von Theben geeignet. Die 3-Draht-Melder finden ihren Einsatz auch in Neubauten und überzeugen insbesondere als Präsenzmelder mit praktischen Zusatzfunktionen.

Die Bewegungs- und Präsenzmelder theMura machen durch ihr besonders flaches, attraktives Design überall eine gute Figur. Der große Erfassungsbereich von 14 x 17 m und dessen flexible Erweiterbarkeit über zusätzliche Slave-Melder bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Mit dem integrierten Taster kann die Beleuchtung manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Alle Grundeinstellungen können direkt am Gerät vorgenommen werden.