Mit dem dreiphasigen GEN24 Plus Hybridwechselrichter bringt Fronius jetzt eine kompakte, vielseitige All-in-One Lösung zur solaren Energieversorgung auf den Markt.

Er vereint bewährte Features wie die Multi Flow Technologie, den Dynamic Peak Manager sowie kostenloses Energiemanagement mit Solar.web und ergänzt sie mit smarten Neuerungen wie einer integrierten Basisstromversorgung durch den PV Point und einer raschen drei-Schritt-Inbetriebnahme per Smartphone oder Tablet. Ein neuartiges Servicekonzept erlaubt es, nahezu alle Teile einzeln zu tauschen, womit Fronius eine extra Meile auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz geht. Ab sofort steht der GEN24 Plus in Leistungsklassen von 6.0 – 10.0 kW weltweit zur Verfügung.