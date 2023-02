Kein Lockdown mehr, kein Home Office, aber eines bleibt: die Folgen der Coronakrise. Was Unternehmen für ihre Arbeitsschutz-Maßnahmen gelernt haben, was sie beibehalten und wie die neue Normalität in Unternehmen aussieht, erfahren Sie in der neuen Ausgabe unseres E-Magazins “Professional Safety”.

Die erste Ausgabe von “Professional Safety”, unserem neuen Magazin für Arbeitsschutz, hatten wir alle noch im Home Office produziert. Nun erscheint die zweite Ausgabe – und die Recherchen und Entwicklung dieses Magazins hatte schon mehr von neuer Normalität. Dennoch bleibt Corona eines der Schwerpunktthemen, denn auch wenn die Pandemie in vielen Ländern unter Kontrolle zu sein scheint, bleiben viele Folgen für den Arbeitsschutz.

Hier kommen Sie zum E-Paper: