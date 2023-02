KNX Taster F 10: Klassische Form trifft auf intelligente Technik

Die KNX Taster F 10 wirken wie ein klassischer Lichtschalter, beherrschen aber intelligente KNX-Technik. Der Taster ist in den Ausführungen Standard, Universal und als Erweiterung verfügbar. In der Kombination Universal und Erweiterung garantiert er eine besonders kosteneffiziente Elektroinstallation. Der neue KNX Taster F 10 beherrscht sowohl die Tastenfunktion als auch die Wippenfunktion. Die Wippenfunktion der Ausführung Standard ermöglicht zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, wie z. B. Leuchten dimmen. Die Tastenfunktion in der Ausführung Universal ermöglicht u. a. eine vollflächige Bedienung. Zudem sind einzelne Schaltpunkte frei konfigurierbar. Damit vereint der KNX Taster F 10 zahlreiche Funktionen. Der KNX Taster F 10 kommuniziert manipulationssicher über KNX Data Secure. Sobald ein Update zur Verfügung steht, aktualisieren Installateure den Taster mit der neuen ETS Service-App.

Kosteneffiziente Erweiterung

Der Jung KNX Taster F 10 in der Ausführung Universal kann über die Erweiterungsanschlüsse mit einer KNX Tastererweiterung verbunden werden. Alternativ können dort potentialfreie Erweiterungen angeschlossen werden, wie z. B. Reedkontakte oder herkömmliche Installationstaster. Die Erweiterung kann dabei in einer Entfernung von bis zu 30 Meter Leitungslänge platziert werden. So ermöglichen die Jung KNX Taster F 10 eine smarte und gleichzeitig deutlich kosteneffiziente Elektroinstallation. Die Funktionsbelegung des KNX Tasters F 10 ist komplett individualisierbar. Zudem sind seine einzelnen Schaltpunkte durch ein ausgeklügeltes Bedienkonzept frei konfigurierbar. Der KNX Taster F 10 in der Ausführung Universal hat einen integrierten Temperatursensor. Damit erfasst er punktgenau die Raumtemperatur und gibt die Information z. B. an einen KNX Temperaturregler weiter. Die Ausführungen Standard und Universal haben eine Reglernebenstelle und einen Energiesparmodus. Der KNX Taster F 10 Universal verfügt zudem über Alarmmeldung, Sperrfunktion oder eine HSV-Farbsteuerung. Der Jung KNX Taster F 10 ist mit Abdeckungen und Geräten der Jung Serien A, AS, CD und LS erhältlich.

Foto: JUNG