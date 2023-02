Elektriker fragen, Elektropraxis.at antwortet. Unsere diesmalige Elektrikerfrage:

Ich möchte einen schon etwas älteren Drehstrommotor auf 230 Volt in Steinmetzschaltung anschließen. Der Motor soll das Gebläse einer kleinen Schmiede-Esse antreiben. Welche Kapazität braucht der Kondensator? Dazu habe ich eine Faustformel gefunden: 70 μF/1kW. In meinem Fall wären das: 0,6 kW x 70 μF ≈ 40 μF. Ist das so richtig?

Stimmt die in der Elektriker Frage angestellte Rechnung? Die Fragen haben wir an Peter Kahlhorn als Experten weitergegeben. Kahlhorn ist Geschäftsführer eines Handelsbetriebs, der sich auf elektrotechnische Produkte für die Reparatur von stationären Elektrowerkzeugen, Elektromotoren und -geräten spezialisiert hat. Seine Einschätzung: „70 Mikrofarad (μF) pro Kilowatt sind eine weitgehend richtige Annahme. Allerdings lässt sich der Wert rechnerisch nicht ganz korrekt ermitteln. Das geht nur empirisch mit einem Bremsprüfstand.“