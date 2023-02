Mit Roger Karner erhält der deutschsprachige Markt einen österreichischen Chef. Karner war nicht nur bereits in dieser Funktion tätig. Er hat neben internationaler Erfahrung auch eine Branchenvergangenheit bei Moeller und Schneider Electric. „Ich freue mich sehr nach drei spannenden Jahren in den USA in meinen Heimatmarkt zurückzukehren“, so der designierte DACH-Chef. „Wir haben uns in den letzten Jahren weiterentwickelt: der Markt, Signify und ich persönlich – umso mehr freue ich mich auf die Herausforderungen die vor uns liegen, um unsere Position als Innovationsführer weiter auszubauen.“