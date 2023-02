Das gleiche Akkusystem für alle Werkzeuge und Geräte: Dazu waren Handwerk und Industrie bisher an das Angebot einzelner Hersteller gebunden. Mit der gegründeten Akku-Allianz erfüllt Metabo jetzt den langjährigen Wunsch vieler Anwender. Dank des herstellerübergreifenden Akku-Systems CAS / Cordless Alliance System von Metabo können Akkupacks herstellerübergreifend genutzt werden.

"Diese Akku-Allianz ist eine der ersten auf dem Markt und erlaubt den einfachen Austausch von Werkzeug-Akkus. Wir erweitern unsere Conrad Sourcing Platform stetig um innovative Lösungen und Produkte, die unseren B2B-Kunden zahlreiche Vorteile bieten, wie auch die Produkte von Metabo", sagt Jürgen Kreiner, Senior Expert Product Manager von Conrad Electronic.

So können Anwender, die sich für das herstellerübergreifende Akku-System CAS von Metabo entscheiden, die Anzahl der benötigten Akkus verringern und somit die Kosten senken. Außerdem müssen Handwerker dann auf dem Weg zur Baustelle weniger Akkus mitnehmen und sparen Transportgewicht. Die Metabo-Akku-Technologie will dazu ein umfangreiches, austauschbares Portfolio bieten: In der 18-Volt-Klasse sind beispielsweise aktuell bereits über 200 Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern kompatibel mit nur einem Akku von Metabo.

Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich. Das bedeutet mehr Flexibilität und Produktivität für die professionelle Nutzung. LiHD-Akkupacks gibt es mit 4 bzw. 5,5 Ah. Unabhängig davon, ob Metabo Li-ION-Akkupacks oder Metabo LiHD-Akkupacks zum Einsatz kommen, gewährt Metabo mit der Ultra-M-Technologie eine drei Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen.