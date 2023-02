Conrad Electronic hat den Werkzeugkoffer Basic Set L electric von Wiha in sein Angebot an Produkten für die Werkzeugaufbewahrung aufgenommen. Sowohl professionelle Elektriker:innen im mobilen Einsatz, bzw. die Auszubildenden in diesem Bereich, als auch Hausmeister:innen, die nur ab und zu mit elektrischen Anwendungen zu tun haben, können mit diesem Werkzeugkoffer einfache wie komplexe Anforderungen bedienen.

„Als optimale Grundausstattung enthält der handliche Werkzeugkoffer ein Sortiment aus hochwertigen Handwerkzeugen für den mobilen Einsatz. Der Großteil des Kofferinhalts besteht aus international ausgezeichneten VDE-isolierten Werkzeugen, die einzeln bei 10 kVAC getestet und für 1 kVAC zugelassen sind. Dies bietet zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen“, erklärt Jürgen Kreiner, Senior Product Manager von Conrad Electronic.