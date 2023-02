Siemon bringt sein neues Glasfaser-Kabelkanalsystem LightWays auf den Markt. LightWays ist ein komplett geschlossenes, flexibles Kabelkanalsystem und eignet sich zum Schutz, zur getrennten Verlegung und zur Verwaltung von Glasfaserkabeln im Rechenzentrum.

"Glasfaser ist zum de facto Bestandteil der Netzwerkinfrastruktur für alle Arten und Größen von Rechenzentren geworden, von Hyperscale- und Cloud-Rechenzentren bis hin zu Colocation- und Enterprise-Rechenzentren. Neue Technologien und Anwendungen treiben das Datenvolumen und die Bandbreite immer weiter in die Höhe und folglich nimmt auch die Menge an Glasfaserkabeln in diesen Bereichen zu. Bereits jetzt gibt es große Rechenzentren mit Zehntausenden von Glasfaserverbindungen", so Peter Thickett, Product Manager bei Siemon: "Mit LightWays ist es einfacher als je zuvor, diese zentralen Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten, Speichernetzwerken und Server-Clustern effektiv zu schützen und zu verwalten und dabei gleichzeitig die Kapazität für weiteres Wachstum zu gewährleisten."

LightWays ist Teil von Siemon's WheelHouse Produktportfolio an modernen Rechenzentrumslösungen und umfasst eine große Auswahl an geraden massiven und geschlitzten Kanälen, an Bögen, Kreuz-, Reduzier- und T-Stücken sowie Kabelauslässen, die jeweils in vier verschiedenen Größen erhältlich sind. In seiner Konfiguration hochflexibel ausgelegt, lässt sich LightWays mit jedem Bogen und jedem Übergang an die konkreten Erfordernisse im jeweiligen Rechenzentrum anpassen und schnell installieren. Die einzelnen Bestandteile wurden so entwickelt, dass die Glasfaserverkabelung vor Schmutz und Staub geschützt ist und der korrekte Biegeradius eingehalten wird.