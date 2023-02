Als führender heimischer Elektrogroßhändler unterstützt Rexel die Industrie, das Gewerbe und den Elektrohandel tagtäglich mit Warenlieferungen und Dienstleistungsangeboten – rund 200 Mitarbeiter wickeln vom Logistikzentrum in Weißkirchen, Oberösterreich, aus über 20.000 Bestellpositionen pro Tag ab. Immerhin ist die Elektroindustrie in Österreich die nach Umsatz zweitstärkste Industriebranche, mit über 250 Unternehmen und mehr als 60.000 Beschäftigten. „Um in Zeiten von Covid-19 die 24-Stunden-Lieferung für rund 16.000 Kunden von Burgenland nach Vorarlberg zu garantieren, waren neue logistische Ansätze gefordert. Dessen waren wir uns frühzeitig bewusst und haben bereits Anfang des Jahres damit begonnen Szenarien zu entwickeln, die wir anschließend umgesetzt haben“, sagt Robert Pfarrwaller, CEO von Rexel Austria. Straßen- und Gebietssperren wurden laufend in das Mapping-System integriert, um digitale Lieferketten abzubilden. „Die langjährige und faire Partnerschaft mit unseren Logistikpartnern kam uns zugute, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe war und ist immer noch das Nonplusultra. Wir haben Produktkontingente gesichert und standen in ständigem Austausch, sodass wir bezüglich Warenverfügbarkeit und Lieferstatus permanent auf dem Laufenden waren“, führt er weiter aus. In Gebieten, in denen nicht zugeliefert werden durfte, hatte sich wiederum der Kontakt mit den Behörden als wesentlich erwiesen. Getreu dem Motto „Außergewöhnliche Situationen ermöglichen unkonventionelle Lösungen“ übernahm in einem dringenden Fall die Exekutive die Ware und übergab sie an die lokalen Elektrofachhändler.