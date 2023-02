Im klassischen Anwendungsmodell wird der IoT Connector in einer bestehenden Konnektivitätsinfrastruktur eingesetzt: entweder in Edge-Geräten oder in Clouds von Drittanbietern. Typische Anwendungsfälle sind zentralisierte Steuerungen wie Beleuchtung und Gebäudeautomatisierung. Der IoT Connector ermöglicht darüber hinaus ein weiteres, neues Modell: Hier werden die Daten direkt am Endziel wie einer Cloud oder einem Server des Nutzers verarbeitet wie beispielsweise die Microsoft Azure Cloud. Typische Anwendungsfälle hierfür sind Datenanalysen und IoT-Anwendungen. Der Vorteil ist, dass der Nutzer die volle Kontrolle über den Datenfluss hat. Bei diesem Modell ist weder eine dritte Partei noch ein dritter Speicherort beteiligt, wenn die Daten vom Sensor in die Cloud übertragen werden. Der Nutzer entscheidet, was mit den Daten passiert; ob sie visualisiert, analysiert oder archiviert werden. Der IoT Connector ist dabei eine containerisierte Anwendung und steht unter anderem im Docker Hub zum Download bereit, inklusive Updates. Der Einsatz von Cloud Computing entlastet die lokale Infrastruktur und ermöglicht neue datenlastige Anwendungen.