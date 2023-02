Immer mehr Stromnetzbetreiber weltweit sehen Strategien zum digitalen Wandel als ihre wichtigste Aufgabe. So auch China Southern Power Grid (CSG). „Stromverteilernetze sowie die angebundenen Nutzer brauchen einen Informationsaustausch im Stromnetz, der Funktionen wie breite Anschlussfähigkeit, hohe Bandbreite, niedrige Latenz, hohe Zuverlässigkeit und schnelle Einsatzfähigkeit umfasst“, so Yang Junquan, stellvertretender Geschäftsführer des CSG Power Dispatch and Control Center, im Rahmen des Gipfels. Diese Eigenschaften gewährleisten eine intelligente Leistungsverteilung und smarte Messverfahren, was die Entwicklung in Bereichen wie Smart Home und Vernetzung von Fahrzeugen (Internet of Vehicles) vereinfacht. Huawei bietet als Antwort darauf sein 5G-„Network Slicing", mit dem End-to-End-Kommunikation in intelligenten Stromnetzen möglich wird. Verteilernetze werden so sicherer, zuverlässiger und effizienter.