Das geschieht nicht immer: Vielfach werden bei der technischen Erneuerung der Kommunalbeleuchtung etwa die Abstände der bisherigen Kandelaberleuchten beibehalten. Diese lägen meist bei 50 Metern. Sautner kennt aus seiner eigenen Tätigkeit sogar Beispiele, bei denen diese Abstände bis zu 70 Meter betrugen. „Hier einen 1:1-Tausch auf LED-Leuchten vorzunehmen, wäre natürlich völlig unrealistisch. Für eine LED-Leuchte sollte der Abstand im Normalfall nicht größer als 30 bis 40 Meter sein.“

Gefährlich wird eine Nichtbeachtung der Norm dann, wenn es zu einem Unfall kommt und Haftungsfragen auftauchen. Sautner kennt einige Präzedenzfälle dazu in Österreich, darunter ein Unfall, bei dem sich eine ältere Dame vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck verletzte. In solchen Fällen kann die Wegehalterhaftung schlagend werden. „In der Praxis wird diese häufig an den Bauamtsleiter delegiert, in letzter Instanz kann jedoch auch der Bürgermeister haftbar gemacht werden.“