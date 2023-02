BlueSky Energy : Zellenfertigung nach Oberösterreich verlegt

Der Spezialist für Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis holt die komplette Zellenfertigung von Asien nach Österreich. Rund 5 Mio Euro werden in die Standortverlegung investiert. Ab Herbst werden in Frankenburg Zellen für bis zu 30.000 Batterien gefertigt. 80 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Elektrotechnik und Montage werden so für die Region geschaffen.