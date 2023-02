Als erster Schritt bietet sich auf dem Weg zur neuen Normalität ein kurzer „Hack your Business“ an: Ausgehend von einem Check des aktuellen Geschäftsmodells und des Leistungsprofils und im Abgleich mit Entwicklungen in der jeweiligen Branche werden dabei Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern deutlich.

Dazu als Unternehmen rechtzeitig die richtigen Fragen zu stellen, ist die Basis zukünftiger Erfolge. Wie sehen Führungs-Konzepte der Zukunft aus? Wie können Mitarbeiter und Teams ihre intrinsische Motivation wieder zum Leben erwecken? Wie kann Optimismus in der Coronakrise abermals die Oberhand im Unternehmen gewinnen? Hier gilt es, mit Klarheit und Wahrheit an die Potenziale der Situation heranzugehen. Um nicht gleich in die nächste Krise zu schlittern, sondern die neue Arbeits-Normalität entsprechend positiv anzunehmen.

Zum Autor:

Richard Gappmayer ist Unternehmensberater, Lifecoach und erfolgreicher Buchautor. Mehr über den ELEKTROPRAXIS-Autor erfahren Sie auf seiner Website.

www.gappmayer-trainings.at/