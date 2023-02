Neben coolen Fotos gibt es auch Videos zu sehen, in denen die Weidmüller-Testimonials über ihren Zugang zu Unternehmen sprechen. „Weidmüller ist mir bereits sehr früh begegnet. Nämlich mit 15 während meiner Lehrzeit als Betriebselektriker. Und dann immer wieder als Servicetechniker in verschiedenen Firmen“, erzählt Thomas Kaufmann, seit Jänner 2019 als Verkaufsingenieur tätig. Dadurch kenne er die Sicht seiner Kunden und könne sich besser in sie hineinversetzen, ist er überzeugt. Milena Krstic beschreibt sich als Technikerin aus Leib und Seele. Sie repariert so gut wie alles selbst und möchte dieses Interesse auch an ihre Tochter weitergeben. „Ich versuche sie für die Automatisierung zu begeistern. Dazu besucht sie einmal die Woche ein Tech-Camp. Und wer weiß, vielleicht überholt sie mich ja einmal beim Programmieren unserer Steuerung“, erzählt Krstic. Diese und viele weitere Einblicke bietet ab sofort die Kampagne „Wir sind Weidmüller – Let’s connect“ auf www.weidmueller.at/wirsindweidmueller und in den Sozialen Medien.

