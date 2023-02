Bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik- Anlagen hat eco-te.at schon immer versucht, Synergien aus erneuerbarer Energie, Landwirtschaft und Umweltschutz entstehen zu lassen.

Die Allianz zwischen Photovoltaik und Landwirtschaft ist also ein aktuelles Thema mit großem Zusatznutzen für die Umwelt. Nun wird der nächste wichtige Qualitätsschritt gesetzt.

In einer Vorreiter-Rolle unterstützt eco-tec.at nun die Bemühungen von Meine Blumenwiese: durch Photovoltaik-Anlagen, die nicht bloß auf Dächern, sondern auch flexibel angepasst auf Freiflächen wie Feldern und Wiesen gebaut werden. Dabei werden Flächen verwendet, die schlechte Bodenbonität haben, mittlerweile zu trocken oder schlecht zu bewirtschaften sind.

Da durch eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage nur ein minimaler Bereich des gesamten Terrains verbaut wird, stellt eco-tec.at das verbleibende Gelände Meine Blumenwiese zur Verfügung – und damit der Natur. Durch diese nachhaltige Mehrfachnutzung von offenen Arealen, einerseits für Photovoltaik-Anlagen, andererseits für Agrarwirtschaft, wird dem Schrumpfen von Lebensraum entgegengewirkt, sowie Biodiversität gefördert.

Durch die entstehenden Teilverschattungen und die unterschiedlichsten Wiesenblumen verdunstet weniger Wasser und die Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt erhöht sich nachweislich in kurzer Zeit.

Die Vorteile beginnen bereits vor dem Bau von Photovoltaik-Anlagen: Schon in der Projektierungsphase sollen Blumenwiesen mit heimischen, regionalen Wildblumen angelegt werden. Abgesehen von nachhaltig positiven Effekten für die Natur erleichtert ein guter Bodenaufbau auch die Errichtung.

„Neben Naturschutz und aktiver Nützlingsförderung gibt es noch eine Vielzahl an Vorteilen, die unsere Partnerschaft mit sich bringt. Zum Beispiel die Reduktion fossiler Brennstoffe, wodurch CO2-Emissionen gemindert werden, darüber hinaus kommt es durch die Mehrfachnutzung nicht zu einer sog. Flächenkonkurrenz. Biologische Rasenmäher wie Schafe bekommen frische Wiesenpflanzen als Nahrung und auch die Bienen freuen sich über schöne Wiesen“, so Helmut Perr, Geschäftsführer bei eco-tec.at.

Meine Blumenwiese kartographiert diese Biodiversitätsflächen und hinterlegt hinter jedem Quadratmeter Blumenwiese einen Zahlencode. So wird es Firmen ermöglicht, sich an den artenreichen Blumenwiesen zu beteiligen. Der Clou an diesem Raster ist, dass Firmen ihre Maßnahmen sichtbar machen können, indem sie Kunden/Partnern/Mitarbeitern die zugewiesenen Zahlencodes weitergeben. Dies kann über Werbegeschenke oder über ihr eigenes Produkt kommuniziert und dargestellt werden.