Der Kentix SmartXcan unterstützt Kranken- und Pflegepersonal nicht nur in Krisenphasen durch eine automatisierte, kontaktlose Fiebermessung sowie Einlasskontrolle an zentralen Eingängen. Die neue Technologie schützt damit das stark ausgelastete Personal vor Infizierungen und schont gleichzeitig knappe Ressourcen wie Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. In Pflegeeinrichtungen dient der SmartXcan durch kontrollierten Einlass von nicht infiziertem Personal bzw. Lieferanten dem Schutz der Bewohner und Mitarbeiter. Darüber hinaus profitieren auch Unternehmen von der Möglichkeit, DSGVO-konforme Körpertemperaturmessungen anbieten zu können. Mitarbeiter können sich selbst scannen und so prüfen, ob sie möglicherweise Fieber haben und besser einen Arzt aufsuchen, anstatt zum Arbeitsplatz zu gehen und Kollegen anzustecken. In der Folge einer Epidemie kann der Einsatz des Kentix SmartXcan an Schulen, Kindergärten, Personenverkehr, Sport- und Freizeiteinrichtungen dabei unterstützen, nach Ausgangseinschränkungen wieder zu einem normalen Alltag zurückzukehren. Optional stellt das IoT basierte Gerät alle Messungen in Echtzeit KI-gestützten Analysedatenbanken zur Verfügung, um neue potenzielle Geo-Hotspots zuverlässig zu identifizieren und sofortige Interventionsmaßnahmen einzuleiten.