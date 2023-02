Jedes Jahr erleiden in Österreich etwa 250 Menschen eine Vergiftung durch das geruchlose, reizfreie Gas Kohlenmonoxid (CO). Das giftige Gas blockiert die Aufnahme von Sauerstoff im Blut, was die Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Bereits geringe Mengen eingeatmeten Kohlenmonoxids führen zu Herz- und Hirnschäden, größere Mengen zum Tod.

Wie eine aktuelle Befragung des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) von mehr als 500 Wohnungsbesitzern zeigt, gibt es in Bezug auf das Wissen zum Thema Kohlenmonoxid noch Aufholbedarf. So glauben mehr als ein Drittel der Befragten, ein defektes Gasgerät erkennen zu können. 57 Prozent davon denken, dies am Geruch zu bemerken. Eine defekte Therme, vielleicht auch noch in Kombination mit einem nicht funktionierenden Luftabzug, kann man aber weder sehen noch riechen.