Positiv war die Stimmung bei Österreichs größter Veranstaltung der Photovoltaik- und Stromspeicher-Branche. Das ist wohl auch auf die zuvor beschlossene Verlängerung der entsprechenden Förderungen für die nächsten drei Jahre zurückzuführen.

Gleich am ersten Tag des auf zwei Tage anberaumten Branchen-Events wurde die Ausschreibung des Innovations-Awards für bauwerkintegrierte Photovoltaik gestartet. Einen Blick auf die europäische Entwicklung warf Marko Topic, der zurzeit dem europäischen TPPV-Pendant PVSEC vorsitzt: „Während in der EU bis 2016 etwa 100 Gigawatt Photovoltaik aufgebaut wurden, ist der Zubau in den letzten beiden Jahren auf 15 Gigawatt zurückgegangen.“ Dennoch habe die PV-Ära gerade erst begonnen. Drastische Preisrückgänge am PV-Markt machen aus seiner Sicht den beschleunigten Ausbau in nächster Zukunft wahrscheinlich.