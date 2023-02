Sie sind auch Geschäftsführer der EDS. Welche Neuigkeiten gibt es vom Software-Haus zu berichten?

Rotter: Wir haben ein neues Kabeldimensionierungsprogramm herausgebracht, da sich durch die OVE E 8101 viele Berechnungsfaktoren geändert haben. In der Finalphase stehen wir mit EDS Data. Das ist ein Herzensprojekt, an dem wir seit Jahren gemeinsam mit den deutschen Kollegen von der Meta GmbH arbeiten. Wir haben die Betaversion bereits getestet und ich kann nur sagen: EDS Data sieht nicht nur cool aus, es ist ein echter Quantensprung!

Wir machen uns dabei die gemeinsamen Daten zunutze, über die wir in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügen. So haben wir beispielsweise Bauzeitenfaktoren verglichen und immer wieder adaptiert. In der Kalkulationshilfe findet das seinen Niederschlag. Bei den Bauzeiten sind wir in den drei Staaten bei der Kalkulation innerhalb einer Spanne von plus/minus fünf Prozent. Die Deutschen und Österreicher haben auch ähnliche Preissätze.

Wenn ich nun also einen europäischen Lieferanten wie Jung habe, kann ich eine gemeinsame Datenbank aufsetzen. Das haben wir mittlerweile gemacht, der Server liegt in München. Über EDS Data werden Kalkulation, Leistungsbeschreibung und anderes mehr sodann zentral abgefragt. Der Elektrotechniker gibt sein Produkt zum Bruttopreis ein und kann sich einen zertifizierten Leistungsnachweis herunterladen, in dem für jedes Produkt ein Bild, ein Schaltplan etc. hinterlegt sind.

Die Plattform wird gemeinsam mit den deutschen Kollegen betrieben, befüllt und aktualisiert. Elektriker erhalten einen individuellen Zugang mit Länderkennung und Autorisierungsbereichen. Das ist ideal zum Suchen sowie für Kalkulation und Anbot bei größeren Aufträgen.

Was das Programm kann, muss man herzeigen. Daher wird der Vertriebsstart nicht – wie ursprünglich geplant – bei der Corona-bedingt entfallenen Stammtischrunde, sondern im Frühherbst bei den Tagen der Elektrotechnik erfolgen.