Als Geschäftsführer der Verbundgruppe ElectronicPartner hat Michael Hofer einen guten Überblick. Er spricht von einem "sehr positiven Jahr im Elektrohandel". EP: verzeichnet für das Vorjahr ein zumindest zweistelliges Plus. Dies gilt für alle Regionen inklusive Südtirol und alle Warengruppen. In hohem Ausmaß profitiert haben die Produktsegmente der Weißware, der TV-Geräte samt Peripherie sowie – dank Home Office und Home Schooling – der IT.

Damit gewann die vom stationären Handel sonst eher stiefmütterlich behandelte IT auch für diesen wieder an Attraktivität. Hofer: "Mit Notebook und Co. war wieder Geld zu verdienen. Mitglieder, die auf den Zug aufsprangen, konnte ihre Umsätze in diesem Bereich zum Teil deutlich vervielfachen." Freilich bildeten sich auch hier bald Lieferengpässe. Lieferanten waren zeitweise allein in Österreich und Deutschland mit sagenhaften 200.000 Druckern im Rückstand.