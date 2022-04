BellEquip schließt Vertriebspartnerschaft mit Westermo

Die Kooperation ist für beide Unternehmen der nächste große Schritt, um in Österreich den stark wachsenden Bedürfnissen der Anlagenbauenden und Betreibern von kritischer Infrastruktur nachzukommen. „Durch diese Vertriebspartnerschaft können wir die Kund*innen, die Netzwerktechnik für industrielle Anforderungen benötigen, noch besser betreuen“, freuen sich Westermo Key Account-Betreuer Andreas Hinterschweiger und Erwin Lasinger. Auch BellEquip Geschäftsführer Günther Lugauer sieht den Nutzen: „Gemeinsam greifen wir auf langjährige Erfahrung im Bereich industrieller IT- und OT-Anwendungen zu. Um kürzeste Lieferzeiten anbieten zu können, haben wir zudem unser eigenes Lager in Zwettl schon mit Westermo Komponenten aufgestockt.“