⇨ Das sind die Trends der Rexel Expo 2024

Von Produkten und Personen, von Innovationen und Sensationen – wir haben uns auf der Rexel Expo für Sie umgesehen und umgehört.

Dreimal mehr Neukunden: Messegespräch mit comtech it-solutions

Messegespräch mit comtech it-solutions Schutz für Erneuerbare: Messegespräch mit Dehn Austria

Messegespräch mit Dehn Austria Kompakte Alleskönner: Messegespräch mit Siemens

Messegespräch mit Siemens So kommt das Grün ins Logo: Messegespräch mit Wago

Messegespräch mit Wago Innovativ für die Zukunftsbranche: Messegespräch mit Weidmüller

Messegespräch mit Weidmüller Smart Warehouse: Industrielösungen von Rexel

Industrielösungen von Rexel Innovative Gebäudetechnik: Produkte von ABB und Busch-Jaeger

Produkte von ABB und Busch-Jaeger Schlüssfelfertige Lösung: Messegespräch mit Kraus & Naimer

Messegespräch mit Kraus & Naimer Clever vorkonfektioniert: Messegespräch mit Harting

⇨ Ein starkes Team

Überspannungsschutz ist Pflicht. Mit gleich mehreren Ableiterfamilien hat OBO Bettermann dafür ein starkes Team am Start.

⇨ Die Freiheit, die ich meine

Controllino-Gründer und -CEO Marco Riedesser ist ein Fan offener Standards. Zur Hannover Messe steigt sein Unternehmen in die Gebäudeautomation ein, wie er gegenüber „Elektropraxis“ ankündigt. Eine Kampfansage an KNX, Dali und Co.?

⇨ Entwicklungshilfe mit elektrotechnischer Normung

Weltweit einheitliche und akzeptierte Standards sind ein Innovationsmotor für die technische und wirtschaftliche Entwicklung und erleichtern den Zugang zu neuen Märkten.