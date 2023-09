Die ELTEC Handelsgesellschaft in Innsbruck schließt. Sie wurde vor 28 Jahren gegründet und war seither als Importeur sowie Vertriebsunternehmen von elektrotechnischen Produkten tätig. Um die Schließung des Standorts für Kund*innen im Raum Innsbruck zu verhindern, hat Sonepar sich dazu entschieden, die beiden Mitarbeitenden von ELTEC anzustellen, sowie den Standort anzumieten. Der neue Sonepar-Standort Innsbruck-West, inklusive der beiden neuen Sonepar-Personalzugänge, ist ab Anfang Oktober für Kund*innen im vollen Einsatz.

Das sei ein wichtiger Schritt, um die Versorgung der Kund*innen weiterhin zu gewährleisten und den Vertrieb von Elektroprodukten aufrechtzuerhalten, wie der Elektrogroßhändler informiert. Darüber hinaus bleibe so auch die Expertise von ELTEC bestehen. Zum Kundenstamm von ELTEC zählten kleine Elektroinstallationsunternehmen, Handelsunternehmen, Großhändler und Industriebetriebe in Österreich und Deutschland. 1999 übersiedelte das Unternehmen zum Innsbrucker Westbahnhof, um durch die moderne Infrastruktur eine schnelle und kurzfristige Belieferung auch in Deutschland zu gewährleisten.