Das alljährliche Eplan Usermeeting findet 2024 am 19. September 2024 in der KTM Motohall in Mattighofen statt. Interessierte erwarten dort Unternehmensneuheiten, wie etwa die jüngsten Updates zur Eplan Plattform 2025 für effizientes Engineering. Darüber hinaus stehen die Expert*innen von Eplan für Fragen zur Verfügung und stellen Tipps und Hilfestellungen vor. Abgerundet wird das Angebot durch Networking-Möglichkeiten sowie kulinarische Verpflegung.

