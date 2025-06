Die konstituierende Ausschusssitzung des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) am 2. Juni bestätigte den bisherigen Obmann Wolfgang Hesoun für eine weitere Funktionsperiode. Hesoun, Aufsichtsrat Siemens Mobility Austria GmbH, wird dem Fachverband damit für weitere fünf Jahre vorstehen. Als Obmann-Stellvertretende wurden Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria und Kari Kapsch, Aufsichtsratsvorsitzender CANCOM Austria, ebenfalls für eine weitere Periode wiedergewählt.

Der FEEI-Ausschuss wurde wie in den vergangenen Jahren mit namhaften Vertreter*innen heimischer Elektroindustrieunternehmen besetzt. „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es umso mehr vereinte Kräfte zur Stärkung des Standorts und der Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit, die besonders für die exportstarke Elektro- und Elektronikindustrie essenziell ist“, so der frisch wiedergewählte FEEI-Obmann Hesoun im Anschluss an die Sitzung.

Zu den bereits langjährigen Mitgliedern des Fachverbandsausschusses wurden sechs neue Firmenvertreter*innen in den Ausschuss des FEEI aufgenommen: Christoph Blu, Trafomodern – Transformatorengesellschatf, Alfred Felder, Zumtobel, Christoph Knogler, Keba, Markus Lanschützer, Tecan, Michaela Sadleder, Eaton Industries, Erwin Zarfl, AT&S Austria und Thomas Mair, SVI Austria.

