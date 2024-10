„Die Auswirkungen der vielfältigen Krisen, die hohe Kostenbelastung der letzten Jahre und der massive Nachfragerückgang schlagen sich nun auch in Zahlen nieder“, betont FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun im Rahmen der Jahrespressekonferenz. Diese Entwicklung sei „doppelt tragisch", so Hesoun: „Denn wir sprechen hier nicht nur von bislang sicheren, qualifizierten und gut bezahlten Jobs, die das heimische Bruttoinlandsprodukt und damit unser aller Wohlstand erhöhen. Ein Fehlen von Arbeitskräften in diesem Bereich führt auch dazu, dass wir die digitale und grüne Transformation nicht schaffen werden."



Den von der Bundesregierung kürzlich beschlossenen Made in Europe-Bonus bewertet der Verband als ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Top-Up Förderung von bis zu 20 Prozent - abhängig davon, wie viele europäische Komponenten in neuen PV-Anlagen verbaut werden - ermöglicht es, Wertschöpfung im Land zu halten.