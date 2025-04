Zwar sind weibliche Fachkräfte in der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik längst keine Ausnahme mehr, das Potenzial ist aber noch bei Weitem nicht ausgeschöpft: Immer noch sind Frauen in den entsprechenden Studienzweigen an FHs und Universitäten deutlich unterrepräsentiert. Während die Elektrotechnik-Lehre bei den Tiroler Burschen ganz vorne liegt, scheint sie bei den Mädchen gar nicht unter den Top 10 der beliebtesten Lehrberufe auf.

Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Wien und Graz will Girls! TECH UP daher nun auch den Westen Österreichs erobern: Am 28. Februar findet der OVE-Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe erstmals an der FH Kufstein Tirol statt. An zahlreichen Mitmachstationen können die Besucherinnen innovative Technologien hautnah erleben und in die Vielfalt der Elektrotechnik und Informationstechnik eintauchen.

