Elektropraxis@Punktum: Sie haben als OVE kürzlich Alarm geschlagen, weil der Elektro- und Informationstechnik die Fachkräfte fehlen. Welche Gründe sehen Sie für diesen Mangel?

Kari Kapsch: Hinter den Zahlen stehen natürliche Phänomene, mit denen wir konfrontiert sind. Wir tauchen aktuell in eine Zeit hinein, in der mehr Leute in Pension gehen, als in die Arbeitswelt nachrücken. Wir spüren das Ende der Baby-Boomer-Generation. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist der Wunsch nach Teilzeitjobs.



Wir haben in der Industrie und in der gesamten Wirtschaft mittlerweile die Situation, dass wir dort, wo früher drei Arbeitskräfte ausreichend waren, mittlerweile vier brauchen, um die Zeiten auf neue Köpfe umzulegen. Dann gibt es noch ein Phänomen, das unsere Branche zwar nicht so sehr trifft, aber erwähnt werden sollte. Viele Leute haben Österreich in der Corona-Phase wieder verlassen. Wir haben also einen extremen Mangel an Arbeitskräften aus dem Ausland, die dem österreichischen Arbeitsmarkt früher zur Verfügung gestanden sind.



Wie setzen Sie sich als Branchenverband dafür ein, diese Lücke an Fachpersonal zu schließen?

Kapsch: Wir initiieren als OVE eine große Kampagne, an der auch der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, Oesterreichs Energie, das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels und die Bundesinnung beteiligt sind. Hier wird wirklich viel Geld in die Hand genommen, um so ab dem Herbst Schülerinnen und Schüler zu attrahieren. Es betrifft aber alle Ausbildungsebenen. Also von der Lehre weg über die HTLs, über die Fachhochschulen und natürlich auch die Technischen Universitäten.

Peter Reichel: Es ist unser Wunsch, mit dieser Imagekampagne Interesse zu wecken. Wir wollen die Elektrotechnik für alle, die aktuell im Schulwesen sind, auch tatsächlich als kreatives, zukunftsorientiertes, interessantes Berufsbild verankern. Das größte Missverständnis ist immer noch die Einschränkung der Elektrotechnik. Dem Großteil der Bevölkerung ist nicht bewusst, was sich hinter der Elektrotechnik alles verbirgt. Wir wollen die Breite dieses Feldes darstellen, weil dort für jede und jeden etwas dabei ist.

