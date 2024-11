Die Übergabe des Role Model Awards – zur Verfügung gestellt von Wien Energie – wird im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung beim OVE Innovation Day am 13. November in Wien stattfinden. Zusätzlich erhält das neue Role Model 1.000 Euro Preisgeld. OVE Fem-Vorsitzende und Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt: „Die Sichtbarkeit von Frauen und ihren Karrierewegen in der Technik ist enorm wichtig, um alteingefahrene Klischees zu durchbrechen. Genau darauf zielt unser Award ab. Shahnaz Rahmati ist wieder ein Role Model im besten Sinne.“ Insgesamt wurden beim Online-Voting mehr als 26.000 Stimmen abgegeben. Das Gewinnervideo sowie alle weiteren eingereichten Videos gibt es unter www.girlstechup.at.



Girls! TECH UP ist eine Nachwuchsinitiative von OVE Fem, dem Frauennetzwerk im OVE. Die Initiative begeistert Schülerinnen für (Elektro)Technik und informiert sie über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Branche. Weibliche Fachkräfte sind in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft enorm gefragt, bestätigt OVE-Präsident Gerhard Fida: „Das Fachkräftepotenzial ist bei Frauen noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Wir wollen sie daher auf die unzähligen kreativen und zukunftsorientierten Jobs in unserer Branche aufmerksam machen. Diese bieten nicht nur beste Karrierechancen, sondern auch viele Möglichkeiten, die Zukunft aktiv mitzugestalten.“