Die European Infrared Heating Alliance (EIHA) hat ein neues Gütesiegel für Infrarotheizungen vorgestellt: Das „European Quality Label for Infrared Heating“. In einem mehrjährigen Entwicklungsprozess wurde das Qualitätslabel von den IG Infrarot-Landesverbänden Deutschland, Österreich und Benelux in Kooperation mit der niederländischen Stichting Binnenklimaattechniek (Stiftung Raumklimatechnik) und dem Beratungsunternehmen und Testlabor Peutz entwickelt. „Das Qualitätslabel ist ein bedeutender Fortschritt in der Standardisierung der elektrischen Infrarotheizung und garantiert Qualität und Zuverlässigkeit der Geräte“, freut sich Bas Spekreijse, erster Vorsitzender der EIHA.

Ausgangspunkt für das Gütesiegel sei die Unklarheit gewesen, welche Zertifizierung die Produkte haben und ob sie überhaupt der Norm gemäß als Infrarotheizung deklariert werden dürfen, wie Thomas Reiter, Vorstand der EIHA und der IG Infrarot Austria, erklärt. „Infrarotheizungen müssen in der Lage sein, mit Strahlungswärme ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Dies ist aber nur möglich, wenn ein Mindestanteil der in das Infrarotheizgerät eintretenden Energie in Strahlungswärme umgewandelt wird", so Reiter.