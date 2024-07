Wir stecken mitten in der Energiewende, die Elektrotechnik ist dafür zentral. Welche Themen werden die Branche in den nächsten Jahre beschäftigen?



Fida: Ich glaube, dass wir in der Branche vor einem wirklich epochalen Wandel stehen. Das, was in 120 Jahren Entwicklungsgeschichte im Bereich der Elektrizitätswirtschaft passiert ist, passiert jetzt viel rascher. Es wird erwartet, dass das Netz an allen Ecken und Enden gleichzeitig ausgebaut wird, was schon aufgrund der Ressourcen nicht möglich ist. Was uns ein bisschen fehlt, ist der klare Fokus. Sprich, wenn es Photovoltaikversorgegebiete gibt, dann wäre es schön zu wissen, wann diese errichtet werden sollen. Aber alles in allem, ist der OVE sehr gefordert, denn auch das Thema der Flexibilitäten ist ein großes. Wie funktioniert ein Netz dann auch noch sicher, wenn beispielsweise im Zuge einer Energiegemeinschaft jemand seinen Nachbarn beliefert? Ich glaube auch, dass die Speicherung in der Zukunft sehr viel stärker in den Fokus rücken wird. Dafür brauchen wir vernünftige Spielregeln und vor allem technische Parameter, womit wir wieder beim OVE und der elektrotechnischen Normung anschließen.