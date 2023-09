Vor allem die Umsetzung der Energiewende stellt die Branche aktuell vor eine große Herausforderung. Rund 2.000 Fachkräfte fehlen allein im Bereich der Energiewirtschaft. Fachkräfte, die dringend für den Umbau des Energiesystems benötigt werden und um einen Flaschenhals zu vermeiden, sagt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie: „Die Energiewirtschaft bietet jungen Menschen großartige Möglichkeiten, um aktiv am Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft mitzuarbeiten. Viele junge Menschen wollen die Welt zum Besseren verändern – wir bieten ihnen die Gelegenheit dazu."

Schmidt plädiert auch für fundierte Ausbildungen, die eine Systemsicht fördern: „Wir haben derzeit das Problem, dass jeder die Energiewende will, keiner will aber die Infrastruktur. Jeder will PV-Module, versteht aber nicht, dass es trotz Eigenversorgung am Dach auch ein Netz braucht, dass man dann Teil des gesamten Systems ist."