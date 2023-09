Die Merit Order ist Methode zur Strompreis-Berechnung am europäischen Markt und fungiert als eine Art Rangliste für die Stromerzeugungstechnologien. Dadurch bestimmt das letzte und somit teuerste Kraftwerk den Strompreis. Warum das so ist? Die günstigsten Energieerzeugungsanlagen, oft erneuerbare Energien, haben die niedrigsten Grenzkosten. Sie stehen daher an erster Stelle in der Merit Order.



Wenn die Nachfrage nach Strom ansteigt und die Kapazität der günstigsten Anlagen nicht ausreicht, werden teurere Kraftwerke aktiviert. Das sind in der Regel etwa Gas- und Kohlekraftwerke, deren Grenzkosten höher ausfallen, weil sie fossile Brennstoffe benötigen. Der Preis für Strom so also durch das teuerste aktivierte Kraftwerk bestimmt, das benötigt wird, um den aktuellen Bedarf zu decken.



Je höher die Präsenz kostengünstiger, nachhaltiger Energiequellen in der Merit Order ist, desto eher können teurere (fossile) Kraftwerke aus dem Markt gedrängt werden. Das bedeutet wiederum niedrigere Strompreise für Verbraucher*innen.