Die bisherige Geschäftsführerin und Vice President Michaela Wambach-Gschaider und Sonepar Österreich gehen seit dem 31. Juli 2024 getrennte Wege. Die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen, wie der Elektrogroßhändler informiert.



Wambach-Gschaider war in ihrer Funktion für die Bereiche Sustainability, Legal & Compliance, Unternehmenskommunikation sowie HR und Marketing verantwortlich. Seit ihrem Eintritt bei Sonepar in Österreich im Jahr 2015 hat sie etwa einen wesentlichen Beitrag beim Wachstum der Belegschaft von damals rund 300 auf heute über 500 Mitarbeitende geleistet. Ihre Agenden übernehmen die beiden Geschäftsführer Uwe Klingsbigl und Thomas Schaffer.

