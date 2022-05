Nachbesetzung bei TA

Ab sofort übernimmt Tina Miedler das Key Account Management bei der Technischen Alternative und in dieser Rolle vor allem für die technische Beratung von Neu- und Bestandskund*innen zuständig sein. Miedler ist Diplom-Ingenieurin für Gebäudetechnik und hat einen Bachelor (BSc) im Bereich “Urbane erneuerbare Energietechnologie”. Bisher war sie als HKLS-Planerin tätig und kann so bereits auf Erfahrungen zurückgreifen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kund*innen. Nachhaltige Energiekonzepte sind regeltechnisch oft komplex und da will ich mit unserem Know-How die entsprechende Unterstützung liefern”, so Miedler.