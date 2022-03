OEK-Aktionskomitee: Fischer und Idinger wiedergewählt

In der ersten Sitzung der neuen Funktionsperiode 2022 – 2024 wurden Werner Fischer (Siemens) und Günter Idinger (Eaton Austria) im Aktionskomitee des Österreichischen Elektrotechnischen Komitees (OEK-AK) wiedergewählt. Fischer bleibt Vorsitzender des OEK-Aktionskomitees während Idinger weiterhin die Funktion des Präsidenten des Nationalkomitees der europäischen und internationalen elektrotechnischen Normungsorganisationen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) und IEC (International Electrotechnical Commission) bekleidet.



Werner Fischer vertritt in IEC die österreichischen Interessen im IEC Board und war lange Zeit im CENELEC Verwaltungsrat aktiv. Zudem ist er Vorsitzender des Technischen Komitees TK IT-EG „Informationstechnologie, Telekommunikation und Elektronik“. Günter Idinger repräsentiert in seiner Funktion als Präsident des Nationalkomitees von CENELEC und IEC die österreichische elektrotechnische Normung u.a. in den Generalversammlungen von IEC und CENELEC. Er war bereits Mitglied des CENELEC-Verwaltungsrates und des IEC-Boards.