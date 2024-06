Der erste OVE Innovation Award ging 2022 an ein Team des Spitzenforschungszentrums Silicon Austria Labs (SAL) für die Tiny Power Box, ein besonders effizientes On-Board-Ladegerät für Elektroautos. Im Vorjahr holte AVL List den Award für ein modulares Stromversorgungskonzept. „Unsere bisherigen Siegerprojekte beweisen, wie viel Innovationskraft in der Elektro- und Informationstechnik-Branche steckt. Neue Technologien bereiten – in Verbindung mit den geeigneten Rahmenbedingungen – den Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ich bin schon sehr gespannt auf die diesjährigen Einreichungen“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.



Die Einreichfrist läuft bis zum 31. August 2024. Danach wird eine Fachjury die eingereichten Projekte bewerten. Die Jury setzt sich aus Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Normung und Standardisierung sowie Mitgliedern der OVE Young Engineers zusammen. Neben dem Preisgeld erhalten die Preisträger*innen auch wieder die Möglichkeit, ihre Innovation beim OVE Innovation Day am 13. November 2024 vor einem hochkarätigen Fachpublikum zu präsentieren.

>> Weitere Informationen gibt es hier.