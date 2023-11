Der Projektleiter Jürgen Fabian geht dieses Jahr an AVL List für ein modulares Stromversorgungskonzept. Dieses ermöglicht Betreibern von Prüfeinrichtungen, Laboren und Testinstituten größere Leistungskapazitäten und eine höhere Energieeffizienz. Übergeben wurde der Award am 16. November im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung im Anschluss an den OVE Innovation Day in Wien.

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft schreitet die Elektrifizierung von Industrie und Wirtschaft rasch voran. Dementsprechend steigt auch der Bedarf an elektrischen Prüfsystemen für neue Technologien, damit diese sicher in den Markt gebracht werden können.



Projektleiter Jürgen Fabian erklärt das nun ausgezeichnete modulare Stromversorgungskonzept: „Unser Konzept ermöglicht die gleichzeitige Prüfung mehrerer elektrischer Komponenten, insbesondere leistungselektronischer Betriebsmittel wie Hochvoltbatterien. Die Methodik lässt sich jedoch beliebig auf andere Anwendungsfälle ausdehnen, etwa das Prüfen und Testen von Antriebssträngen, Brennstoffzellen, Ladegeräten oder Wechselrichtern.“