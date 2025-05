The smarter E Europe 2025 ist zu Ende gegangen, auch in diesem Jahr hat die Messeallianz für die Energiewirtschaft München zum Epizentrum der globalen Energiebranche gemacht – und lieferte Erfolgszahlen ab: Drei Tage lang präsentierten 2.737 Aussteller aus 57 Ländern ihre Technologien, Geschäftsmodelle und marktreifen Lösungen für ein intelligentes, vernetztes und vollständig erneuerbares Energiesystem.

Rund 107.000 Fachbesucher*innen aus 157 Ländern nutzten die Gelegenheit, um sich zu vernetzen, Partnerschaften zu initiieren und neue Projekte zu anzustoßen. Auch die begleitenden Fachkonferenzen und Side-Events stießen auf großes Interesse und zogen über 2.600 Teilnehmende an.

The smarter E Europe zeigte mit ihren vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe: Die Energiewirtschaft ist bereit für die nächste Phase. Denn während der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien in vollem Gange ist, gilt es nun, das Energiesystem flexibel, digital und integrativer zu gestalten. The smarter E Europe kehrt vom 23. bis 25. Juni 2026 nach München zurück – erstmals von Dienstag bis Donnerstag.

Selbstbewusst blickt Markus Elsässer, Gründer und Geschäftsführer von Solar Promotion, die The smarter E Europe gemeinsam mit der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) veranstaltet, auf die drei Messetage zurück: „Unsere vier Fachmessen decken die zentralen Themen der Energiewende komplementär ab – sowohl in thematischer Breite als auch inhaltlicher Tiefe. The smarter E Europe war auch in diesem Jahr wieder die Blaupause für die klimaneutrale Energiewelt der Zukunft."

