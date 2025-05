In immer mehr Ländern liefern Sonne, Wind und andere erneuerbare Quellen inzwischen einen stetig wachsenden Teil des Stroms. Doch je schneller der Ausbau voranschreitet, desto komplexer wird das gesamte Energiesystem. Denn die Herausforderung liegt längst nicht mehr in der Erzeugung allein – gefragt ist die intelligente, flexible und koordinierte Integration fluktuierender Strommengen in ein stabiles, zuverlässiges und sektorübergreifendes Gesamtsystem.

Genau hier setzt The smarter E Europe 2025 an: Die große Messeallianz für die Energiewirtschaft widmet sich dieses Jahr den Schlüsselthemen der Energiewende – Flexibilisierung, Digitalisierung und Sektorkopplung. Vom 7. bis 9. Mai 2025 treffen sich auf dem vollbelegten Gelände der Messe München rund 3.000 Aussteller, über 110.000 Fachbesucher*innen aus aller Welt werden erwartet. Mit ihren vier parallel stattfindenden Fachmessen – Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe – bietet The smarter E Europe ein internationales Schaufenster für Innovationen, Geschäftsmodelle und Technologien.

Vor dem Beginn von The smarter E Europe 2025 ist bei den Veranstaltern die Vorfreude bereits groß. Jens Mohrmann, CEO der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe (FWTM) erklärt: „Wie schon im vergangenen Jahr sind die 206.000 Quadratmeter in den 19 Messehallen und dem Freigelände der Messe München vollständig belegt. Mehr geht einfach nicht. Und das ist in meinen Augen ein klares Signal: Die Themen von The smarter E Europe sind hochaktuell, das weltweite Interesse ungebrochen.“

