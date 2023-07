Neuzugang in der Geschäftsführung von Rittal: Ulrich Engenhardt wurde mit Juni 2023 als neuer Chief Business Units Officer (CBO) in die Geschäftsführung von Rittal berufen. Der 49-Jährige wird den weltweiten Ausbau der Geschäftsfelder beim Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software & Service verantworten.

„Wir sind dankbar, dass wir mit Ulrich Engenhardt einen ausgewiesenen Top-Manager mit großer Expertise im Aufbau und der internationalen Ausrichtung von Business Units gefunden haben“, freut sich Markus Asch, CEO Rittal International und Rittal Software Systems.



Engenhardt war in den vergangenen 20 Jahren im Top-Management von mittelständischen Unternehmen im Maschinenbau, der Automotive-Branche sowie der Medizintechnik tätig. In seiner letzten Funktion als Executive Vice President leitete er die Business Unit Professional Products der Alfred Kärcher SE & Co. KG.